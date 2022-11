Les ambassades de Suède, Norvège, Finlande et Danemark organisent, le 19 novembre à Alger, la Journée nordique sur les solutions durables sous le thème « échanges algéro-nordiques sur l'avenir vert». Les pays nordiques sont ambitieux, innovants et ont de l'expérience en matière de développement et de mise en oeuvre de solutions durables, que ce soit sous la forme d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, de production alimentaire respectueuse du climat et de l'environnement, d'économie circulaire, de mobilité verte ou en des solutions numériques favorables. Et l'Algérie souhaite attirer des partenariats et des investissements dans de tels domaines. La Journée nordique sur les solutions durables vise à rassembler des acteurs publics et privés algériens, nordiques et internationaux, des think-tanks et des organisations de la société civile, en vue d'échanger sur les expériences algériennes et nordiques et de développer des conditions d'encadrement favorables, qui mettent en valeur les solutions nordiques et permettent la rencontre entre possibles partenariats.