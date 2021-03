Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit une opération de recensement des exploitations agricoles et de l'ensemble du patrimoine animal, et ce, en recourant à l'aide du ministère de la Défense nationale (MDN). Pour mener cette opération, Abdelhamid Hamdani, a indiqué, que «l'opération de recensement va durer 3 ou 4 mois afin d'établir des éléments plus clairs et plus visibles, notamment en ce qui concerne les exploitations agricoles et le patrimoine animal. Pour ce faire, nous avons demandé l'accompagnement du ministère de la Défense nationale, si besoin est, à travers la mobilisation de drones à même de pouvoir recenser particulièrement la richesse animale».