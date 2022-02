La brigade antidrogue en Libye a fait une étonnante découverte en mettant la main sur plus de 300 plaquettes de résine de cannabis, portant le portrait du président russe Vladimir Poutine. En tout, ce sont

323 plaquettes de 250 grammes chacune qui ont été saisies, ce samedi, dans la ville d'Al Marj, dans le nord-est de la Libye, a indiqué à l'AFP, un responsable au sein de l'organe de lutte contre la drogue et les stupéfiants. Sur des images devenues virales sur les réseaux sociaux, on peut voir les plaquettes de haschich empilées les unes sur les autres avec, sur chacune, l'image de Vladimir Poutine en costume cravate noir, le visage sévère. La cargaison s'était échouée sur une plage près d'Al Marj, selon le responsable, qui n'a pas pu donner de précision sur leur provenance, ni d'explications quant à la présence du portrait de Vladimir Poutine sur ces plaquettes.