«Vingt mises en demeure ont été adressées à des établissements pharmaceutiques de distribution pour rétention de médicaments inscrits dans le protocole de traitement de Covid-19, a indiqué le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans un communiqué. allant du 29 janvier au 2 février 2022. Le ministère a noté que «les quantités retenues ont été ventilées vers les pharmacies d'officine, 48 heures après les mises en demeure, selon le constat établi par les inspections menées ce jeudi 3 février 2022». Les inspections ont également procédé à la fermeture provisoire de deux établissements pharmaceutiques de distribution «Sarl Attiryak Pharm», à Constantine et «Société Emir pharmaceutique», à Alger pour non -respect de l'obligation de mise à la disposition des officines, de toutes les quantités disponibles en stock, dans un délai maximum de 48 heures et ainsi que pour pratique commerciale illégale, à savoir la vente concomitante et vente dites par packs, ajoute le communiqué.