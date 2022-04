L'établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Barika (wilaya de Batna) vient d'être renforcé par un staff médical et paramédical cubain, fort de plusieurs spécialités. L'initiative entre dans le cadre de la coopération algéro-cubaine, et vise à renforcer le personnel médical et paramédical de l'hôpital Mohamed Boudiaf de Barika. La nouvelle équipe est à pied d'oeuvre depuis lundi dernier, a confirmé le directeur de wilaya de la santé, Hamdi Chagouri. Le staff cubain comporte deux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique, un chirurgien ophtalmologue, une sage-femme et une infirmière puéricultrice. Le chirurgien ophtalmologue exercera à l'hôpital Mohamed-Boudiaf et les trois autres dans la clinique urbaine relevant dudit établissement. De son côté, le président du conseil médical et chef du service de chirurgie générale, le docteur. Saâd Aouragh, a estimé que le ´´renforcement de l'hôpital Mohamed Boudiaf par ces spécialistes permettra de soulager le service de gynécologie´´.