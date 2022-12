Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a annoncé jeudi à Alger, l'application, dès le 1er janvier 2023, de la gestion financière du secteur au moyen de la budgétisation «par programmes et par objectifs», en vue de garantir une optimisation des ressources et de meilleures prestations de soins. Une option qui ne peut qu' «impacter la qualité des prestations de soins, tout en réduisant les coûts». Il a ajouté que cette option qui sera mise en oeuvre dans le cadre d'une loi, s'impose aux gestionnaires du secteur comme «une obligation et non plus un choix», de même qu'un «défi à relever», exhortant l'ensemble des acteurs de la santé à appliquer, pour ce faire, une «nouvelle feuille de route».À cet effet, il a annoncé l'organisation au profit des responsables de cycles de formation participative dans les domaines de la hiérarchisation des priorités, d'identification des objectifs ainsi que d'évaluation. Dans ce cadre, il a été retenu un programme de formation qui sera dispensé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au profit de cinq experts au niveau central et de 30 autres au niveau local, et ce, pour une durée de 6 mois.