La direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran s'est attelée à développer le produit touristique local en proposant dix circuits pour faire découvrir aux touristes et hôtes attendus lors du déroulement de la 19ème édition des Jeux méditerranéens, les multiples sites archéologiques, culturels, naturels et touristiques que recèle la région. Dans le but d'accompagner l'essor que connaît la ville d'Oran sur le plan des infrastructures hôtelières du fait de sa position de pôle touristique par excellence, la direction du tourisme et de l'artisanat a ainsi développé divers circuits pour donner une nouvelle impulsion au secteur et attirer une clientèle intéressée par des promenades, des randonnées et des découvertes touristiques. L'objectif étant de promouvoir «la destination Algérie» de manière générale, mais aussi de faire connaître les potentielles qualités touristiques d'Oran.