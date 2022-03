L'Agence européenne pour l'éducation et la culture (Eacea) vient de lancer une nouvelle offre de formation. Une offre lancée dans le cadre du programme Erasmus+. La formation proposée vise à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation professionnels, et mettre en avant toutes les compétences dont ont besoin les «jeunes» et les «adultes» du monde entier afin de réussir leurs carrières professionnelles. Ce programme a pour premier objectif de renforcer les capacités, soutenir la pertinence, l'accessibilité et la réactivité des établissements et des systèmes d'enseignement et de la formation professionnels. La date limite pour les inscriptions est fixée au 31 mars 2022. La formation se concentrera sur six thématiques précises, comme suit: une première traitera de l'«apprentissage en milieu professionnel (pour les jeunes et les adultes)». Pour pouvoir participer, le candidat peut être une organisation publique ou bien privée activant dans le domaine de la formation professionnelle et qu'elle soit établie

«légalement» dans un pays faisant partie des pays associés au programme.