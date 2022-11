L'université Hamad Bin Khalifa au Qatar offre plusieurs bourses d'études pour les étrangers, dont les Algériens. En effet, ces dernières concernent plusieurs domaines d'études, notamment, les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et de la vie, l'ingénierie, les sciences islamiques, le droit. Pour bénéficier de ces avantages, les étudiants algériens doivent soumettre leurs candidatures en ligne via le site officiel de l'université (cliquer ici). Pour s'y faire, le candidat doit remplir le formulaire d'adhésion et télécharger tous les documents exigés. Notamment, un passeport valide, des certificats d'études et des relevés de notes, des lettres de recommandation et les résultats des tests de maîtrises linguistiques. Les conditions d'éligibilité sont consultables via le site officiel de l'université. Pour profiter de ces bourses de l'université Hamad Bin Khalifa, les candidats intéressés sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le premier février 2023.