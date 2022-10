La République populaire de Chine offre 30 bourses d'études aux étudiants algériens. Cette bourse concerne les grades de master et doctorat. Une annonce faite par la direction de la coopération universitaire et des échanges du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants souhaitant bénéficier de cette bourse devront contacter l'Autorité d'admission des universités et instituts chinois et enregistrer leurs voeux. En outre, les candidats doivent satisfaire aux critères d'éligibilité de ce programme. Notamment, être en possession d'un diplôme du baccalauréat, et avoir moins de 35 ans pour les programmes de master et 40 ans pour les doctorants. Par ailleurs, les candidats doivent également répondre aux différentes exigences des universités, en Chine, concernées par chaque programme. Notamment, en termes de compétences académiques et linguistiques.