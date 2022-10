L'ambassade des États-Unis à Alger a annoncé que désormais, les Algériens peuvent s'inscrire à la prochaine session, 2023-2024, de sa prestigieuse bourse Fulbright visiting scholars. En effet, les chercheurs algériens résidant en Algérie peuvent dès maintenant envoyer leur candidature. La bourse Fulbright visiting scholars offre la possibilité aux chercheurs en possession d'un doctorat de profiter de trois à six mois d'études et de recherches dans l'une des universités des États-Unis d'Amérique. Néanmoins, pour être éligible au programme Fulbright visiting scholars, le candidat doit satisfaire à certaines conditions. Outre la maîtrise de la langue anglaise, le candidat doit être en bonne santé, résidant sur le territoire algérien et détenir un doctorat, ou être en mesure de mener des projets de recherches aux États-Unis d'Amérique. Les candidats disposant d'une double nationalité, algérienne et américaine, ou en possession d'une résidence permanente sur le sol américain sont exclus de ce programme.