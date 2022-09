Les premiers billets de banque à l'effigie du nouveau roi Charles III entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni, mais le portrait sera révélé dès la fin de cette année, a annoncé hier la Banque d'Angleterre. Le portrait du monarque «apparaîtra sur les modèles existants des quatre billets en polymère» de 5, 10, 20 et 50 livres, «et aucune modification supplémentaire» ne sera apportée, selon un communiqué diffusé une semaine après les funérailles d'Elizabeth II. En outre, les billets à l'effigie d'Elizabeth II continueront à circuler en parallèle et ne seront retirés que lorsqu'ils seront abîmés pour «minimiser l'impact environnemental et financier du changement de monarque», suivant les directives de la Maison royale, précise l'institut monétaire.