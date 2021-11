Un mois après avoir repris un trafic interrompu depuis presque 2 ans, pour cause de pandémie de coronavirus, le métro d'Alger est déjà confronté à un manque de civisme inquiétant. Ils sont, disent certains usagers, nombreux à «ignorer» les mesures auxquelles les incitent, pourtant, une panoplie de panneaux et autres recommandations audiovisuelles. Certains arborent les masques comme des bracelets, d'autres les sortent de leur poche sur injonction des agents chargés de veiller au respect des consignes pour les remettre aussitôt après là où ils ne servent à rien, sinon à attiser la prolifération des bactéries. Le comble, ce sont les dizaines qui n'ont même pas la «bavette» sans laquelle on ne peut accéder, en théorie, au quai du métro. La question qui se pose, c'est de savoir si ce moyen de transport est appelé à connaître, dans les semaines qui viennent, les mêmes conditions déplorables qui caractérisent le tramway.