Les trois premières grandes banques publiques algériennes vont bientôt s'installer de l'autre côté du Sahara. Ainsi, le Crédit Populaire Algérien (CPA) prendra bientôt ses quartiers à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, tandis que la Banque Extérieure d'Algérie (BEA) prendra pied à Niamey (Niger). Quant à la Banque nationale d'Algérie (BNA), elle ouvrira une filiale à Dakar avec pour mission d'accompagner les flux commerciaux entre le Sénégal et l'Algerie. Ces banques publiques devront prendre leurs marques très vite compte tenu de la volonté des autorités du pays de faire de l'Afrique un relais de croissance. En dehors des banques, le retour de la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) en Mauritanie est actée avec une ouverture attendue d'une station-service à Zouératt. De son côté, la compagnie Mauritania Airlines International (MAI) ouvrira dès cet été trois vols commerciaux par semaine entre Nouakchott et Alger.