La compagnie aérienne scandinave, SAS, a annoncé un accord avec une société suédoise qui lui permettra d'acheter des avions électriques et de les ajouter à sa flotte d'ici 2028. SAS a signé un accord avec la société suédoise Heart Aerospace qui pourrait lui permettre d'exploiter des avions électriques à partir de 2028, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. Le modèle d'avion que SAS prévoit d'acquérir peut accueillir 30 passagers et aura une autonomie de 200 kilomètres. «Avec l'ensemble du secteur, nous avons la responsabilité de rendre le transport aérien plus durable», a déclaré Anko van der Werff, P-DG de SAS. Les avions seront équipés d'un système hybride leur permettant de doubler leur autonomie. SAS a déjà participé au développement d'un autre avion électrique, l'ES-30, sur lequel elle s'est associée à Heart Aerospace en 2019.

«L'avion électrique sera un bon complément à notre flotte existante, desservant les routes plus courtes au Danemark, en Norvège et en Suède d'une manière plus durable», a soutenu le P-DG de SAS.