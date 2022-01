Des Assises nationales sur le développement de la filière agrumicole, seront organisées à Blida, wilaya occupant la 1ère place en matière de production d'agrumes, en assurant plus de 33% de la production nationale, a indiqué, samedi, le wali. S'exprimant en marge du salon des agrumes organisé à Blida, le wali Kamel Nouisser qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation en compagnie du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Abdellatif Dilmi, a annoncé que ces assises qui se tiendront «prochainement» seront une occasion pour «débattre de la gestion de l'importante production d'agrumes, prévue dans les années à venir, et ce dans le cadre de la stratégie nationale portant sur la relance du secteur agroalimentaire et de l'exportation», a-t-il dit.

La wilaya de Blida qui est pionnière en la matière, dispose d'un verger agrumicole d'une superficie de plus de 20 ha, alors que la production annuelle moyenne est de 5 millions de tonnes d'agrumes.