Dorénavant, des annexes du lycée international d'Alger pourront être créées à Oran et à Annaba. C'est ce qui ressort d'un avenant à l'accord du 21 octobre 2001 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française relatif au Lycée international d'Alger, signé à Alger, le 10 avril 2016.

Une initiative qui entre dans le cadre de la promotion d'un enseignement français au sein d'établissements d'excellence à l'instar du Lycée international d'Alger et la promotion de l'enseignement de la langue et de la culture du partenaire de chacun des deux pays, en vue de l'approfondissement de leur collaboration. Dans le cadre de la réciprocité, chacune des parties peut solliciter l'autre partie pour la mise à disposition d'un ensemble immobilier à titre de bail, de don ou d'acquisition, dans le respect de la législation et de la réglementation respectives des parties.

Des accords spécifiques, qui en précisent les conditions, sont signés entre les autorités algériennes compétentes et l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.