Des habitants du site 1000 logements de la nouvelle ville de Bouinan dénoncent un grave dérapage de la part des agents de Gest-Immo-Aadl. Samedi matin, un habitant de l'Ilot 32 (implanté dans le site 3100) a été agressé verbalement et physiquement, affirme-t-on, par un agent de ladite société, et ce, en présence du chef du site, resté de marbre. «La victime a été interpellée en son domicile, suite à un différend, avant d'être agressée devant des membres de sa famille», affirment des témoins oculaires. La victime a déposé une plainte au niveau de la Gendarmerie nationale et une pétition a été lancée par les habitants aux services compétents afin d'intervenir dans l'immédiat. Cet incident, grave, interpelle sur le rôle réel des agents de sécurité de Gest-Immo-Aadl.