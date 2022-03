L'Algérie, au même titre que la Tunisie et le Maroc, est prête à envoyer au Liban les quantités de denrées alimentaires qu'il souhaite, a indiqué vendredi le président des organismes économiques et ex-ministre Mohammad Choucair, alors que la sécurité alimentaire du pays est menacée suite au conflit russo-ukrainien. «Des discussions sont en cours avec des responsables algériens, et des progrès ont été signalés pour ce qui est de la reprise de l'importation de sucre»,, a affirmé Mohammed Choucair à l'issue d'une réunion de la commission de la Sécurité alimentaire affiliée aux organismes économique. Selon une note publiée par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Liban importe d'Ukraine et de Russie plus de 90% de ses céréales et le pays dispose d'environ un mois de réserves.