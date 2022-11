Des chercheurs du Centre national de recherche en archéologie (Cnra) ont découvert dans la commune de Guelaât Bousbaâ (wilaya de Guelma) un nouveau site archéologique «d'une grande importance historique» appartenant à diverses périodes romaines. Selon le directeur de wilaya de la culture et des arts, Boudjemaâ Benamirouche, la découverte a été faite au cours d'une opération de recherche d'une ville archéologique supposée se trouver à l'endroit d'un des quartiers de cette commune distante de 12 km à l'est de la ville de Guelma dans le cadre d'une convention entre le Cnra et le ministère de la Culture et des Arts. Les données préliminaires communiquées par l'équipe de chercheurs qui poursuivra ses fouilles jusqu'à la mi-novembre courant indiquent des pièces archéologiques d'une grande valeur historique pour la région et le pays en général. Les résultats finaux du travail de l'équipe seront communiqués au cours d'une journée d'étude nationale qui sera organisée à Guelma dans les prochains jours.