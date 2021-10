Un cimetière antique a été découvert dans la localité de Mellaha dans la commune d'Ouled Khelouf (wilaya de Mila) au cours des travaux de pose d'une canalisation d'eau potable, a-t-on appris, lundi dernier, auprès de la direction locale de la culture et des arts. Le cimetière comprend quatre tombeaux, dont la technique de construction et l'orientation constatées, lors de l'inspection du site, indiquent leur appartenance à une époque ancienne, a indiqué, Lezghad Chiaba, chef du service du patrimoine culturel à la direction de wilaya de la culture et des arts. Les sépultures ont été découvertes à 50 centimètres de profondeur à proximité de ruines romaines signalées dans l'Atlas archéologique de l'Algérie de 1911, a ajouté le même cadre. Le site a été découvert, suite à des travaux de pose d'une canalisation d'eau potable, sous l'égide de l'Agence nationale des barrages et transferts et a été signalé par la brigade de la Gendarmerie nationale d'Ouled Khelouf à la direction de la culture qui a procédé à son inspection.