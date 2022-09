À Marsat Ben M'hidi, des tonnes de déchets ménagers jonchent une décharge à ciel ouvert au point d'incommoder la population de cette ville balnéaire très prisée en cette période estivale marquée par une canicule exceptionnelle. Plus particulièrement, ce sont les agglomérations de Chaïb Rasso et El Assa qui souffrent de l'amoncellement de ces ordures ménagères jetées au bord de la route par des personnes qui font peu de cas de l'environnement et des désagréments qui portent préjudice aussi bien aux habitants qu'aux touristes de passage en ces lieux. Car les plages de Marsat Ben M'hidi, Moscarda 1 et 2, et Ouardania sont très fréquentées et elles subissent le contre-coup de ce comportement irresponsable. Toute une région à vocation touristique est sous la menace d'une pollution qui tend à durer et à augmenter au point que des associations ont donné l'alerte aux autorités locales pour une saine réaction contre un fléau qui dure depuis de nombreuses années et qui exige une riposte à cette dérive écologique.