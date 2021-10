Abdul Qadeer Khan, père de la bombe atomique au Pakistan et héros national pour ses admirateurs, est décédé à l'âge de 85 ans, ont indiqué les autorités pakistanaises, hier, après avoir été testé positif à la Covid-19 et hospitalisé plusieurs fois depuis août. Le docteur Khan avait déjà été hospitalisé dans cet établissement, en août dernier, après avoir été testé positif à la Covid-19, puis renvoyé chez lui, avant que son état ne se dégrade. Le président pakistanais, Arif Alvi, s'est dit sur Twitter «profondément attristé» par le décès du scientifique, qu'il connaissait depuis 1982. «Il nous a aidés à développer une dissuasion nucléaire critique pour la survie de la nation, et le pays», reconnaissant, qu' «il n'oubliera jamais ses services», a déclaré Arif Alvi. Le docteur Khan avait gagné son statut de héros national, en mai 1998, lorsque la République islamique du Pakistan est devenue officiellement une puissance atomique militaire, grâce à des essais conduits quelques jours, après ceux de l'Inde, l'éternelle rivale.