Le moudjahid libyen qui a participé à la guerre de Libération nationale, Mohamed Omar Ahmed Kanass, dit «Ould Hamou Mohamed», est décédé à l'âge de 84 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le consul général d'Algérie à Tripoli, Aïssa Romani, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt qui a consacré, a-t-il dit, avec sincérité et honneur «la solidarité du peuple libyen authentique avec la cause algérienne contre le colonialisme français». Et d'ajouter: «Le défunt restera à jamais un exemple de bravoure et de loyauté et l'une des personnalités qui ont marqué l'histoire des relations fraternelles et d'entraide entre les deux peuples frères.» Le consul général a réaffirmé «le soutien de l'Algérie au peuple libyen frère pour la réalisation de ses aspirations à la stabilité,

la sécurité et la prospérité».