Tant attendue à Constantine, la marque de produits de sport Décathlon ouvre ses portes. Elle a choisi de s'installer au Ritaj Mall situé à la nouvelle ville Ali Mendjeli. L'inauguration du magasin a eu lieu, jeudi dernier, en présence de la responsable et représentante de la marque en Algérie venue spécialement d'Alger pour cet heureux évènement. Des dizaines de clients attendaient devant le magasin avant même l'heure prévue. Présente déjà à Alger et Oran, cette marque française a fait des heureux. Les prix sont abordables et chacun trouvera son compte. Décathlon est une entreprise française de grande distribution d'articles de sport et de loisirs, créée en 1976 par Michel Leclercq. Le groupe n'est pas coté en Bourse. Il possède néanmoins, plus de 2193 magasins répartis dans 57 pays. Le groupe estime son chiffre d'affaires global à plus de 12,4 milliards d'euros annuellement.