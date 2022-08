Plusieurs structures sont programmées à In Salah afin de promouvoir le mouvement culturel dans cette nouvelle wilaya du Sud du pays, selon le secteur de la culture et des arts. Il s'agit d'une série de projets, notamment la réalisation d'une maison de la culture, deux centres culturels, une annexe du Centre national des manuscrits, implanté à Adrar, ainsi qu'un théâtre afin de répondre aux besoins des acteurs culturels de la wilaya. Le secteur va entreprendre la réalisation de ces nouvelles installations dans le but d' insuffler une plus grande attractivité de la scène culturelle et artistique locale et, par ricochet, de préserver le patrimoine culturel de la wilaya. Les travaux de réalisation du siège de la direction du secteur seront quant à eux lancés dès l'année prochaine.