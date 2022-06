Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, hier à Alger, que l'ingénierie pédagogique du secteur s'attelle à l'inclusion de nouvelles spécialités au diapason avec les avancées scientifique et technologique. Le ministre a mis l'accent, dans ce sillage, sur l'importance qu'accorde l'Etat à faire de la formation professionnelle un outil pour la promotion des opportunités d'emploi des jeunes et la relance de l'économie nationale par la satisfaction des exigences du marché du travail en assurant une main-d'oeuvre qualifiée. S'orienter vers la formation est un investissement durable pour la promotion de la ressource humaine qui a besoin de l'accompagnement de l'ensemble des acteurs dont des entreprises économiques, les agences d'appui et les partenaires sociaux, a-t-il précisé.