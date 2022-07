Aguerrie et formée, la Protection civile algérienne jouit d'une aura internationale. Ce fait est à chaque fois confirmé. C'est dans ce sens que l'Organisation internationale de la Protection civile a sollicité la Protection civile algérienne pour la formation des officiers arabes et africains dans le domaine de la lutte contre les feux de forêts. L'ouverture officielle de cette formation s'effectuera, ce matin, au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile de Dar El-Beida à Alger. Ce stage de haut niveau portera essentiellement sur la coordination d'une grande opération terrestre dans le domaine de la lutte contre les feux de forêts. Si le choix de l'Organisation internationale a été porté sur l'Algérie, c'est parce que ses pompiers sont d'un très haut niveau de performances en la matière. Encore une autre médaille à l'actif de nos hommes du feu...Bravo