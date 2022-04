De nombreux italiens croient à une manipulation des informations en provenance de l'Ukraine, aussi bien de la part des médias italiens que des autorités de Kiev, selon un sondage publié mardi dans La Repubblica. Ainsi, 46% des personnes interviewées pensent que «sur la guerre en Ukraine,la plus grande partie des informations en Italie est manipulée et déformée», selon ce sondage réalisé par l'institut Demos les 11 et 12 avril pour le compte du quotidien sur un échantillon de plus de 1.000 personnes avec une marge d'erreur de 3,1%. En revanche, 23% des personnes pensent même que «les informations et les images des présumés crimes de guerre de l'armée russe sont une mise en scène du gouvernement ukrainien». Parmi les sympathisants du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia (FDI), 60% des personnes sondées pensent que la plus grande partie des informations sur la guerre d'Ukraine, «est manipulée et déformée», tandis que 29% mettent en doute les informations et les images sur «les présumés crimes de guerre de l'armée russe» et estiment qu'il pourrait s'agir «d'une mise en scène du gouvernement ukrainien». Ces chiffres tombent à 55% et 28% pour l'autre parti d'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, mais chutent à 29% et 12% chez les sympathisant du Parti démocrate (PD, centre-gauche).