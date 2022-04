Alerte!? À deux semaines de Pâques, plusieurs dizaines de cas de salmonellose ont été détectés en Europe, les soupçons se tournant vers des produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique et rappelés par le fabricant Ferrero. Ce dernier a rappelé une série de produits Kinder fabriqués dans son usine d'Arlon en Belgique, et qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne et en Suède, a précisé mardi à l'AFP Ferrero. Sont concernés des Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022; des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix: 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.