Reliant pas moins de six pays africains et longue de 5000 km, la route transsaharienne est sur le point d'être achevée, du moins du côté de l'Algérie qui réalise son dernier tronçon. Ce projet grandiose a une grande ambition. Il vise, notamment à raffermir l'intégration régionale et promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Pour ce faire, le projet entend renforcer d'une manière certaine les échanges économiques et commerciaux avec le sud du Sahara. Par ailleurs, il ambitionne également de connecter l'Afrique au sens propre du mot. C'est ainsi que la Transsaharienne se double de l'installation, à l'échelle de plusieurs pays, de câbles de fibre optique, favorisant le développement numérique. La Route transsaharienne qui s'étale sur une distance de 5000 km entre Alger et Lagos au Nigeria, s'inscrit dans un projet de réseau routier reliant six pays africains. «Il s'agit d'une artère économique pour l'Algérie dans le cadre du libre commerce: elle aura des retombées économiques, mais aussi sociales pour toute la population du Sud.