Une opération d'ensemencement de près de 900.000 alevins de daurade royale a été réalisée récemment à la ferme marine El Mokretar Aqua dans la commune d'Oued Goussine (Nord -ouest de Chlef), a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la pêche et de l'aquaculture. Selon le directeur du secteur, Hocine Melikeche, il s'agit de la 3eme opération du genre réalisée au niveau de la ferme marine El Mokretar Aqua. Les 900.000 alevins de daurade royale ont été répartis sur trois cages flottantes. «Avec 32 cages flottantes, la ferme El Mokretar Aqua fait partie des plus grandes fermes marines au niveau national», a-t-il ajouté, soulignant que la commercialisation de ce poisson ensemencé interviendra dans une période allant de 11 à 14 mois. La commercialisation de la daurade royale est tributaire de la demande du marché local, mais aussi de la croissance du poisson pour atteindre la taille commerciale fixée par les mandataires, a-t-il encore souligné. La wilaya de Chlef est parmi les wilayas pilotes en aquaculture marine et en production de daurade royale et de loup de mer.