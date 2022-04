Des chercheurs argentins ont développé un procédé de génération de l'énergie à partir des vagues de la mer, qui sont la dernière ressource d'énergie renouvelable inexploitée sur la planète, rapportent des médias locaux. Ces chercheurs des universités de La Plata et de Quilmes (sud de Buenos Aires) ont développé une «colonne d'eau oscillante», qui constitue selon eux l'une des meilleures techniques pour convertir l'énergie des vagues marines en électricité, selon la même source. Selon des données de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, une énergie équivalente à 29 500 TWh (Terawatt-heure)/an pourrait être extraite des vagues, ce qui dépasse la consommation mondiale d'électricité en 2018 (qui était d'environ 22 315 TWh et dont les deux tiers sont d'origine fossile). On estime que 80 000 TWh d'électricité par an peuvent être obtenus à partir des vagues océaniques, ce qui suffirait à satisfaire cinq fois la demande énergétique mondiale.