Le ministre des Ressources en eau, Kamel Mihoubi, avait assuré que des mesures ont été prises pour assurer la disponibilité de l'eau 24 heures sur 24 heures durant le mois de Ramadhan à Alger. «Un programme d'urgence a été tracé pour renforcer les capacités de mobilisation de l'eau potable», avait affirmé le ministre dans une déclaration à l'Entv, quelques jours avant le mois sacré soulignant que cette décision a été prise «après évaluation des capacités des ressources qui peuvent être mobilisées et avis des différents intervenants dans la gestion de l'eau». Or et depuis le début du mois de Ramadhan, les habitants de Dar El Beida vivent au rythme des coupures. Pour quelles raisons? Du moment que dans la commune, il n y a pas de travaux apparents qui sont effectués et que le ministre a décidé d'une distribution H24, qui a décidé du contraire?