Né dans une famille d'éleveurs de chameaux du Sahara algérien, Nourredine Guerbati est, aujourd'hui, un pâtre urbain pratiquant avec son troupeau l'entretien écologique des espaces verts français. Depuis mars, ce berger moderne est installé dans une caravane mise à disposition par l'entreprise Ecozoone, pionnière de l'écopâturage, dans un parc de six hectares peuplés d'essences et d'une faune remarquables, situé en pleine zone urbaine à Montpellier (sud), entre immeubles et zone commerciale. Le berger âgé de 58 ans accueille aussi les visiteurs pour leur expliquer le concept populaire de l'écopâturage. Il forme une équipe efficace avec son troupeau pour débroussailler des voix ferrées ou entretenir des parcs en luttant, notamment contre des plantes invasives et évite ainsi l'emploi d'engins mécanisés. «Quand on passe dans une parcelle après c'est nickel, c'est comme une feuille blanche. Moi j'appelle ça une finition de tableau avec signature d'artiste», sourit-il. 'entrepreneur en est persuadé: les curieux feront quand même le déplacement pour visiter «Titanicland», son parc à thème consacré au navire. Coût du projet: 10 milliards de yuans (1,2 milliard d'euros). L'inauguration est prévue en fin d'année. Parti le 10 avril 1912 de Southampton (sud du Royaume-Uni) pour rejoindre New York, le Titanic a fait naufrage après avoir percuté un iceberg au large du Canada. L'épave du navire, qui n'a été découverte qu'en 1985, repose par 4 000 mètres de fond.