L'Assemblée populaire nationale participera, à partir de mercredi, à Charm el-Cheikh (Egypte), aux travaux de la 8e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l'Union interparlementaire (UIP) et la Chambre des représentants d'Egypte.

Il va sans dire que la plus belle station balnéaire du Moyen-Orient garantit un cadre agréable pour le travail, mais également pour un repos «bien mérité» en cette période caniculaire. Cela dit, du travail, il y en aura. Pour preuve, la séance du premier jour des travaux traitera des thèmes «les changements climatiques: situation, effets et droits de l'homme» et «les initiatives parlementaires visant à lutter contre les changements climatiques» où il sera question «des initiatives des jeunes parlementaires en matière de surveillance de l'action gouvernementale dans le respect des engagements

climatiques. Un riche débat en perspective!