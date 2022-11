Des sources médiatiques libyennes ont rapporté que le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbaiba, effectuera une visite officielle en Tunisie, aujourd'hui, à l'invitation du président de la République, Kaïs Saïed. Dbaiba sera accompagné d'une délégation composée du gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddik Kébir, les chefs de la National Oil Corporation, Farhat Bengdara, le chef du Bureau national d'audit, Khaled Chakchek, et d'un certain nombre de ministres du gouvernement. Cette visite peut être inscrite dans le cadre d'appui des résolutions de la réunion tenue le 16 novembre entre une délégation ministérielle libyenne (présidée par Dbaiba) et une délégation ministérielle tunisienne.