On n'est pas mieux servi que par soi-même. Il y a des célébrations qui résonnent plus que d'autres avec l'actualité. À l'heure où le débat public se cristallise sur les questions de l'identité française, inaugurer la mémoire d'un héros français nommé Moussa Ouakid (1907-1975) prend une dimension toute particulière. Et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un aïeul de l'actuel ministre de l'Intérieur. Après une visite sur le chantier de la future gendarmerie de Lecelles, Gérald Darmanin s'est rendu à Hasnon, samedi matin, où il a dévoilé la plaque rendant hommage à son grand-père maternel. Une figure dont le ministre se revendique, régulièrement, et à qui il doit même son deuxième prénom. «Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai toujours vécu avec sa photo, partout où on allait, explique le ministre. Une photo qui trône d'ailleurs encore sur son bureau, place Beauvau. Chez nous, il n'y avait pas Jésus-Christ, il y avait le général de Gaulle et mon grand-père.»