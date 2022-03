C'est en France que sortira, ce 17 mars le récit de Hamid Grine sur le choc du décès accidentel de son épouse. Récit de deuil, ce livre émouvant est préfacé par l'écrivain Boualem Sansal qui écrit en substance: «L'essentiel est la magie, on l'a ou on ne l'a pas, Hamid est un magicien de l'impressionnisme, en littérature».

À lire et a faire lire pour les amoureux de la littérature. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Livre paru aux éditions Gaussen, 256 pages