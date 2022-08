Une première. Cuba fait un pas de plus vers la décentralisation de son économie. Pour tenter de résoudre les pénuries chroniques, le gouvernement a décidé d'autoriser les investissements étrangers dans les commerces de gros et de détail, un an après avoir autorisé la création de petites et moyennes entreprises privées, ce qui a mis fin à 52 ans de monopole d'État. «Face aux fortes restrictions auxquelles nous faisons face, l'investissement étranger dans le commerce de gros et de détail, avec régulation par l'État, permettra d'élargir et de diversifier l'offre à la population et contribuera au rétablissement de l'industrie nationale», a tweeté, récemment, le ministre de l'Économie Alejandro Gil. Le gouvernement cubain conservera toutefois son monopole sur le commerce extérieur. Jusqu'à présent, les investissements étrangers à Cuba n'étaient autorisés que dans la production de biens, les services, ainsi que dans quelques secteurs d'activité comme l'hôtellerie.