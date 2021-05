L'Algérie ambitionne la création de près de 1500 start-up d'ici la fin 2021, a annoncé, jeudi, à Blida le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up Yacine El Mahdi Oualid qui a fait part du recensement actuellement par son département ministériel, de plus de 600 start-up. Le ministre a estimé que cet objectif de création de «1500 start-up à la fin 2021» est réaliste, étant donné que son département «privilégie l'aspect qualitatif au quantitatif» et que la «différence entre les sociétés classiques et celles émergentes, réside dans le fait que ces dernières offrent des services innovants et une valeur ajoutée à l'économie nationale», a-t-il souligné. Yacine El Mahdi Oualid a signalé la mise en place, à cet effet, d'une plate-forme électronique pour permettre aux promoteurs des entreprises, voire même les promoteurs de start-up n'ayant pas encore obtenu de registres du commerce de s'inscrire, a-t-il indiqué.