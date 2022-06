L'entreprise Huawei Algérie et l'Ecole supérieure de banque ont signé lundi un accord de partenariat pour la création de «Huawei ICT Academy», dédiée aux technologies de l'information et de la communication et du digital au profit des étudiants et cadres de cet établissement bancaire, indique un communiqué de cette entreprise de télécommunications. Cet accord vise, d'une part, à «promouvoir le concept de transformation numérique et la pratique de l'innovation TIC dans le domaine bancaire» et, d'autre part, à «définir les modalités et les conditions de mise en oeuvre d'une académie d'excellence TIC Huawei au profit de l'ESB et de permettre des formations dans les domaines liés aux métiers de la banque digitale, du e-banking et du e-commerce». Pour rappel, Huawei Algérie a signé, depuis 2018, des mémorandums d'entente avec plusieurs écoles de formation et établissements universitaires visant la création du programme «Huawei ICT Academy» et un écosystème de compétences pour l'industrie des TIC.