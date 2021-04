Les citoyens se sont particulièrement intéressés à la campagne de vaccination contre la Covid-19 en s'inscrivant sur la plateforme électronique mise en place par le ministère de la Santé à cet effet, a fait savoir le coordinateur de la cellule du numéro vert 30-30 à la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Alger, le docteur Mohamed Bourenan. Ainsi, le numéro vert 30-30 lancé par le ministère en coordination avec Algérie télécom dès l'apparition de la pandémie, reçoit désormais de plus en plus d'appels (60 à 70%) de citoyens désirant se renseigner sur le vaccin et qui espèrent décrocher un rendez-vous le plus rapidement possible, a indiqué le docteur Bourenan. Les demandes de renseignement sur les symptômes du virus, ses modes de transmission ou encore comment le diagnostiquer, lot quotidien des superviseurs de la cellule 30-30 durant le premier semestre 2020, ont été reléguées au deuxième plan, les citoyens se préoccupant, désormais, de la qualité et la provenance du vaccin et comment obtenir un rendez-vous rapidement.