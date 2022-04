Les services de la direction régionale des Douanes de Sétif ont déjoué une opération de contrebande de produits de marques étrangères, se soldant par la saisie de 48.500 paquets de cigarettes, 648.000 comprimés et 22.422 unités médicales à usage vétérinaire, dans la commune d'Aïn Oulmène (sud du chef-lieu). Ils ont aussi déjoué une opération de contrebande de quantités importantes de cigarettes de fabrication étrangère et d'autres marchandises prohibées, à savoir 48500 paquets de cigarettes de divers types, 648000 comprimés de médicaments contre l'allergie et 22422 différentes unités de matériel médical à usage vétérinaire.Les marchandises concernées ont été saisies, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.