L'Algérie et l'Unesco ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation en lançant des projets porteurs d'une «transformation significative de l'éducation», a indiqué un communiqué du ministère de l'Education nationale. La même source a indiqué que le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a rencontré la directrice générale adjointe en charge de l'éducation à l'Unesco, Stefania Giannini, en marge de la préréunion sur la «Transformation dans l'éducation», organisée au siège de l'Unesco à Paris. Dans ce contexte, Belaabed a insisté sur «la nécessité pour l'Algérie d'assumer la place qu'elle mérite dans les structures de l'Unesco et de ses branches centrales, continentales et régionales», notant «le développement qu'a connu le secteur de l'éducation en Algérie». Le ministre a également évoqué la perception de l'Algérie sur la question de la transformation de l'éducation, soulignant «l'importance de la coopération avec les partenaires afin de promouvoir certains axes dans le domaine de l'éducation, tels que l'enseignement à distance, les langues étrangères et l'orientation scientifique et technologique».