Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabid, a reçu, hier, l'ambassadrice du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, Mme Sharon Ann Wardle. À cette occasion, le ministre a présenté ses sincères condoléances à l'ambassadrice à l'occasion du décès de la reine Elizabeth II, après quoi les deux parties ont discuté des moyens de renforcer et d'élargir les relations entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Les deux parties ont également évoqué la coopération bilatérale, notamment la formation des formateurs et l'échange d'expériences en matière de pédagogie au vu de son impact positif sur les capacités des acteurs du système éducatif. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'élargir les horizons de coopération, notamment dans le domaine de la valorisation des compétences professionnelles et la formation des ressources pédagogiques en langue anglaise.