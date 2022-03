Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a examiné les opportunités de coopération dans le domaine des start-up et de l'économie de la connaissance. «Son Excellence, l'ambassadrice des Etats-Unis, Elizabeth Moore Aubin a effectué jeudi une visite de courtoisie au siège du ministère.

La visite a permis un échange d'idées sur la possibilité d'établir une coopération entre les deux pays en matière de start-up et d'économie de la connaissance», a précisé un communiqué des services du ministre délégué.