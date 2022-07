«Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau dispositif de régulation des produits de large consommation, notamment la pomme de terre, une convention spécifique a été signée lundi 4 juillet entre le Groupe de valorisation des produits agricoles (Gvapro) et l'Agence nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat (Anade), a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les deux parties s'engagent, aux termes de cette convention, à assurer un accompagnement et un appui technique aux porteurs de projets dans le domaine du développement des filières de production agricole et de la valorisation des produits et sous-produits agricoles. La mise en oeuvre du nouveau dispositif de régulation des produits agricoles de large consommation offre, ainsi, aux jeunes entrepreneurs, des opportunités pour intégrer ce dispositif et participer à l'approvisionnement du marché avec une vente directe au consommateur, notamment dans les grands centres urbains. Ce nouveau dispositif permettra à ces microentreprises de contribuer à la stabilité des prix des produits de première nécessité.