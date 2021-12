Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a examiné, jeudi, avec l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Alger, Abdallah Benacer El Bassiri, les moyens de renforcer et de consolider les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'information et de la communication. La rencontre a porté, notamment sur «la possibilité de relancer le projet du mémorandum d'entente et de coopération entre l'Agence Algérie presse service (APS) et l'Agence de presse saoudienne (SPA), ainsi que le projet de signature d'une convention entre l'Autorité saoudienne de diffusion (SBA) et ses homologues algériennes». À l'occasion, les deux responsables ont exprimé leur «volonté de renforcer les relations algéro-saoudiennes», tout en mettant en avant l'importance de «poursuivre la coordination et la concertation au mieux des intérêts des deux pays».