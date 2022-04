Une convention-cadre a été signée, hier à Alger, entre le Groupe pharmaceutique public Saidal et l'université d'Alger 1, Benyoucef Benkhedda, en vue de ´´renforcer la coopération´´ dans le domaine de la formation des étudiants en pharmacie et les travailleurs du groupe. La P-DG du Groupe Saidal, Fatouma Akacem, a souligné que cet accord-cadre ´´nous permettra de coopérer ensemble pour la formation des étudiants et des travailleurs de Saidal´´. Elle a mis l'accent sur la recherche qui représente ´´un axe stratégique´´ pour le groupe Saidal. Le recteur de l'université d'Alger 1, Abdelhakim Bentellis, a estimé que le groupe Saidal est l'une des plus ´´grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique´´, se disant ´´convaincu´´ de l'utilité de cette coopération qui confirme que ´´la recherche et le développement ne peuvent se faire qu'avec un partenariat avec les universités´´.